Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

* AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK: 28 Ekim'e kadar çocuğu için 150 lira ve katları olacak şekilde katkı payı ödemeli BES planı başlatanlar, çekilişe katılıyor ve online alışveriş platformu AgeSA Bi'dolu'da kullanabileceği 25 bin liraya kadar hediye çeki kazanma şansı yakalıyor.