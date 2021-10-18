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Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), '18 yaş altı'nın girişiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Anne ve babalar, artık çocukları için BES hesabı açarak tasarruf yapabiliyor, devlet de yüzde 25 katkı payıyla destek veriyor. Aylık 100 liradan başlayan birikimlerle büyük birikimlerin yolu açılıyor. Kimi emeklilik şirketleri, 18 yaş altına yönelik hazırladığı planlarda indirimler, ücretsiz hizmetler, çeşitli hediye fırsatları da sunuyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.10.2021 12:32 - Son Güncelleme: 18.10.2021 12:32
Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

18 yaş altı çocuk ve gençlere Bireysel Emeklilik Sistemi fırsatı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayda 100-150 lira ödemeyle sisteme girilebilirken, devlet de yüzde 25 katkı payıyla destek veriyor. Emeklilik şirketleri de sunduğu fırsatlarla kazancı artırıyor…

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Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

İşte bazı şirketlerin 18 yaşından küçük çocuklar ve gençler için hazırladığı BES planları:

Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

* AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK: 28 Ekim'e kadar çocuğu için 150 lira ve katları olacak şekilde katkı payı ödemeli BES planı başlatanlar, çekilişe katılıyor ve online alışveriş platformu AgeSA Bi'dolu'da kullanabileceği 25 bin liraya kadar hediye çeki kazanma şansı yakalıyor.

Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

* ALLIANZ EMEKLİLİK: 18 yaş altı bireylere yönelik BES sözleşmelerinde, eğitim danışmanlığı, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim imkanı sunuyor.

Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Ayda 100 TL’ye ikinci emeklilik

* ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK: "Çocuğum İçin BES"te en düşük aylık ödenmeyi 150 lira olarak belirledi. Giriş aidatı almıyor. Katkı payı teminatı ile anne veya babanın vefatı veya tam ve daimi maluliyeti halinde, çocuk adına yapılan katkı payı ödemelerini güvence altına alma imkanı sunuyor.

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