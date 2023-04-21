Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş paranız var! Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor!

E-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından vatandaşların hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde alabilmeleri için kurulan bir platformdur. E-Devlet'in birçok farklı hizmeti mevcuttur ve bunlardan biri de birikmiş para sorgulama işlemidir. Birikmiş para sorgulama işlemi yaparak, adınıza yapılan ödemelerin hesabınızda birikmiş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.