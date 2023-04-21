Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş paranız var! Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor!
E-Devlet sistemi, hizmetlerinin giderek artması ve güncellenmesiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işlemi de bu hizmetlerden biridir. Haberimizde, E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işleminin nasıl yapılacağına dair adımların yanı sıra, şifre almak için gereken yöntemler de ele alınacaktır. E-Devlet üzerinde birikmiş para, kullanıcının adına devlete ait olan bir miktar paradır. Bu para, yasal işlemler sonucunda devlete geçmiş ancak geri alınmamış ya da teslim alınmamış olabilir. Örneğin bir kişinin trafik cezası ödemesi gerektiğinde ödeme yapmaması sonucunda, birikmiş para olarak adına devlete geçebilir.
E-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından vatandaşların hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde alabilmeleri için kurulan bir platformdur. E-Devlet'in birçok farklı hizmeti mevcuttur ve bunlardan biri de birikmiş para sorgulama işlemidir. Birikmiş para sorgulama işlemi yaparak, adınıza yapılan ödemelerin hesabınızda birikmiş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Örneğin, SGK tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden yapılmaktadır ve bu ödemeler adınıza yatırıldıysa hesabınızda birikmiş olabilir.
Ayrıca, mahkeme kararları sonucunda ödenen tazminatlar, emekli maaşı, doğum parası, süt parası gibi ödemeler de e-Devlet üzerinde birikmiş olabilir.
E-Devlet'te Birikmiş Para Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işlemi oldukça basit ve hızlıdır. İşlemleri gerçekleştirmek için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. Şifrenizi almak için PTT şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.
E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
E-Devlet sistemine giriş yapın.
"Şahıs Ödemeleri" yazarak arama bölümünde arama yapın.