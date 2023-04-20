EYT'de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...
EYT hakkında araştırmalar devam ediyor. Son dönemde yasanın kapsamının genişleyeceği, Bağkur'luların prim şartının düşmesi gündemde. Öte yandan EYT'den yararlanacak bir kesim daha bulunuyor. Onlar da tarım işçileri olarak biliniyor. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabilecekler. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...
20.04.2023 13:15 - Son Güncelleme: 20.04.2023 13:28
3600 prim gün ile EYT'den emekli olunup, olunmayacağı merak konusu. Nitekim okuyuculardan, bu konuda çokça soru alıyorum.
'SGK genelge yayınlamış, 3600 prim günle kısmi emekliler de EYT'den yararlanıyormuş' şeklinde yanlış bir bilgi dolaşıyor.
Doğru, SGK genelge yayınladı ve genelgeye göre 3600 prim gün ile EYT'den emekli olunabiliyor ama bu haktan yararlanacak kesim farklı.