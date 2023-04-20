RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

EYT'de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

EYT hakkında araştırmalar devam ediyor. Son dönemde yasanın kapsamının genişleyeceği, Bağkur'luların prim şartının düşmesi gündemde. Öte yandan EYT'den yararlanacak bir kesim daha bulunuyor. Onlar da tarım işçileri olarak biliniyor. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabilecekler. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
20.04.2023 13:15 - Son Güncelleme: 20.04.2023 13:28
EYT’de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

EYT kapsamında prim şartları hakkında aramalar hız kazandı. Bağkur'lular için prim şartının düşürülmesi bekleniyor. Öte yandan 3600 gün ve 15 yıl sigortayla Tarım sigortası olanlar da EYT'den yararlanıyor. Kademeli olarak emeklilik sağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

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EYT’de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, kamoyunda EYT ile ilgili yaygın bir yanlış anlama var.

EYT’de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

3600 prim gün ile EYT'den emekli olunup, olunmayacağı merak konusu. Nitekim okuyuculardan, bu konuda çokça soru alıyorum.

EYT’de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

'SGK genelge yayınlamış, 3600 prim günle kısmi emekliler de EYT'den yararlanıyormuş' şeklinde yanlış bir bilgi dolaşıyor.

EYT’de 3600 prim + 15 yıl sigortayla kademeli emeklilik kesinleşti! EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsamda! 58-60 YAŞ BARAJI milat oluyor! Kadın, erkek prim indirimi...

Doğru, SGK genelge yayınladı ve genelgeye göre 3600 prim gün ile EYT'den emekli olunabiliyor ama bu haktan yararlanacak kesim farklı.

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