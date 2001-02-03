EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...
EYT ile ilgili süreç kaldığı yerden devam ederken yasayı kaçıranlar için yeni bir gündem maddesi oluştu. Özellikle seçim sonrası için emeklilik sisteminin değişmesi bekleniyor. Türkiye'de özellikle EYT'den yararlanamayanlar için kademeli yaş şartıyla emeklilik sistemi gelmesi gündemde. Peki, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar erken emekli olacak mı? Bağkur'luya prim indirimi gelecek mi? İşte detaylar...
20.04.2023 14:24 - Son Güncelleme: 20.04.2023 14:24
Emeklilik için seçim sonrası yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılmıştı. Bunun ardından yeni bir reformun da sinyali gelmiş oldu. AK Parti seçim beyannamesinde emekliliği kolaylaştıracak yolları açıkladı. Peki, 2000 sonrası sigortalı için erken emeklilik şartları gelecek mi? İşte merak edilenler!