RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT ile ilgili süreç kaldığı yerden devam ederken yasayı kaçıranlar için yeni bir gündem maddesi oluştu. Özellikle seçim sonrası için emeklilik sisteminin değişmesi bekleniyor. Türkiye'de özellikle EYT'den yararlanamayanlar için kademeli yaş şartıyla emeklilik sistemi gelmesi gündemde. Peki, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar erken emekli olacak mı? Bağkur'luya prim indirimi gelecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.04.2023 14:24 - Son Güncelleme: 20.04.2023 14:24
EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

Emeklilik için seçim sonrası yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılmıştı. Bunun ardından yeni bir reformun da sinyali gelmiş oldu. AK Parti seçim beyannamesinde emekliliği kolaylaştıracak yolları açıkladı. Peki, 2000 sonrası sigortalı için erken emeklilik şartları gelecek mi? İşte merak edilenler!

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EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

ANNELERE YIPRANMA HAKKI
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan özellikle ev kadınlarını ilgilendiren yeni emeklilik sistemi önümüzdeki günlerde bir reform çalışmasının yapılacağının da habercisi oldu.

EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

Özellikle ev kadınlarında çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilecek olması burada bir yeni yıpranma sistemini devreye sokacak.

EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

Bu gün uygulanan Fiili Hizmet Zammı benzeri bir uygulama ile annelere çocuk sayısına göre prim ilavesi ve yaş şartından indirim söz konusu olacak.

EYT dışında 2000 sigortalıya prim-yaş indirimi! 2001-02-03-05-08 sonrasına 7200 gün, staj, kısmi emeklilik kartları yeniden dağıtılıyor! Bağkur, Tarım, Esnaf...

Bütün bunların aslında bir reformla birlikte yapılması gerekiyor. Böylece bugün çok tartışılan emeklilik sistemi ve şartları da yeniden elden geçirilmiş olacak.

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