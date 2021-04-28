Yapmanız gereken... Emeklilik müjdesi! SSK-SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memurlar! 6 yıl erken emekli olmak mümkün!

İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Bir süre çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını araştırmaya başlıyor. 6 yıl erken emekli olmak mümkün. Askerliğini sigortaya başlangıç tarihinden önce yapanlar bir yıl erken emekli olur. Formül şu: Borçlandığınız askerlik süresi kadar işe giriş tarihiniz geriye gider. Bu da sizin erken emekli olmanızı sağlar. Bazen bir ay borçlanma size 12 maaş kazandırabilir. Çalışma hayatında yer alanlar için bazı meslek gruplarında erken emeklilik sağlanıyor. Öyle ki o meslek gruplarında çalışanlar bir yılda 360 gün prim öderler ancak mesleğin zorluğuna göre 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim kazanırlar. Bu sayede erken emekli olurlar.