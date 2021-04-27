RAMAZAN İMSAKİYE
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Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

Sahibinden 2. el araç almak isteyenler daha az hasarı olan otomobilleri tercih etmeye çalışıyor. Ancak dolandırıcılar ağır hasarlı aracı hasarsız gösterebiliyorlar. Konuyla ilgili alıcıları uyaran TÜDEF Başkanvekili Sinan Vargı, "İki araç kesilip birbirine eklenerek yapılan araca sağlam raporu verebiliyorlar. Ya da ekspere aynı renk, modelde sağlam aracı götürüp noterde ağır hasarlı aracın satışını yapabiliyorlar. Vatandaş, TSE Yeterlilik Belgesi olmayan ekspere gitmesin" dedi. Vargı, TRAMER kaydındaki 45 gün oyununa da dikkat çekti. İşte detaylar…

27.04.2021 08:53 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:53
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), hem sıfır hem de ikinci el araç alacak vatandaşları yapılan hileler konusunda uyardı.

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Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

Perte çıkmış, ağır hasarlı araçların sağlam raporu verilerek satılabildiğine dikkat çeken TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, "İki araç kesilip birbirine eklenerek yapılan araca sağlam raporu verebiliyorlar. TRAMER kayıtları kazadan 45 gün sonra sisteme düştüğü için bu süre zarfında tamir ettirilip, hasarsız diyerek satılıyor.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

Ya da ekspere aynı renk, modelde sağlam aracı götürüp, noterde ağır hasarlı aracın satışını yapabiliyorlar. Eksper raporlarındaki 'DB' düzeltme boya değil, değişen boya; 'ÇB' de çizik boyası değil çıkma boya. Vatandaş, TSE Yeterlilik Belgesi olmayan ekspere gitmesin" dedi.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

BELEDİYE İZNİYLE
Hürriyet'in haberine göre ikinci el piyasasında ayda 400 ila 500 bin aracın el değiştirdiğine, bunların yüzde 70'inin yani 280 bin ila 350 binin ekspertiz firmalarına başvurduğunu belirten Vargı, tespit ve uyarılarını şöyle sürdürdü:

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

"İşleri iyi gitmeyen bir çok esnaf, 'bu işte iyi para var' diyerek, anlamadığı halde oto ekspertiz firması açtı. Bir ekspertiz firması açmak için belediyeden izin almak yeterli oluyor. Piyasada 6 bin ekspertiz firması var ama sadece bin 500 ila 2 bin tanesi TSE Yeterlilik Belgesine sahip.