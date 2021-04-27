Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...
Sahibinden 2. el araç almak isteyenler daha az hasarı olan otomobilleri tercih etmeye çalışıyor. Ancak dolandırıcılar ağır hasarlı aracı hasarsız gösterebiliyorlar. Konuyla ilgili alıcıları uyaran TÜDEF Başkanvekili Sinan Vargı, "İki araç kesilip birbirine eklenerek yapılan araca sağlam raporu verebiliyorlar. Ya da ekspere aynı renk, modelde sağlam aracı götürüp noterde ağır hasarlı aracın satışını yapabiliyorlar. Vatandaş, TSE Yeterlilik Belgesi olmayan ekspere gitmesin" dedi. Vargı, TRAMER kaydındaki 45 gün oyununa da dikkat çekti. İşte detaylar…
27.04.2021 08:53
- Son Güncelleme: 27.04.2021 08:53
Perte çıkmış, ağır hasarlı araçların sağlam raporu verilerek satılabildiğine dikkat çeken TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, "İki araç kesilip birbirine eklenerek yapılan araca sağlam raporu verebiliyorlar. TRAMER kayıtları kazadan 45 gün sonra sisteme düştüğü için bu süre zarfında tamir ettirilip, hasarsız diyerek satılıyor.