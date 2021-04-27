Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Tramer kaydı 45 gün sonra...

"İşleri iyi gitmeyen bir çok esnaf, 'bu işte iyi para var' diyerek, anlamadığı halde oto ekspertiz firması açtı. Bir ekspertiz firması açmak için belediyeden izin almak yeterli oluyor. Piyasada 6 bin ekspertiz firması var ama sadece bin 500 ila 2 bin tanesi TSE Yeterlilik Belgesine sahip.