CANLI Dolar kuru: 27 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler haftanın ikinci işlem gününde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Piyasalarda Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma tedbirlerinin yansımaları ve ABD Türkiye ilişkileri izleniyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 27 Nisan Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!
27 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,28- 30 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 27 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
BORSA, DOLAR VE ALTININ SEYRİ...
BORSADA HACİM İZLENİYOR: Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 1366 seviyesinde. Günlük işlem hacmi 48 milyar ile 50 milyar TL aralığına yükseldi. Endeks 50 günlük ortalamasını test etti. Bu haftanın seyri önemli. 50 günlük ortalamanın aşağı kırılması satıcıları güçlendirecektir. Yukarı doğru harekette ilk takip edilecek seviyeler 1443 - 1445. Bu aralık aşılmadıkça yukarı hareketler zayıf kalacaktır.