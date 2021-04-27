CANLI Dolar kuru: 27 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

27 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,28- 30 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 27 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!