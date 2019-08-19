Yapımı 7 yıldır sürüyor! Bittiğinde dünya Türkiye'yi konuşacak

Bunlara ek olarak enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı girişi, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruk suyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı, enerji yapılarında beton kaplamaları işlemleri ise devam ediyor.