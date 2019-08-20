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SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor? 

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, kampanya yarışını sürdürüyor. Bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların SSK SGK ve Bağkur emeklilerine sunduğu diğer fırsatlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

20.08.2019 07:44 - Son Güncelleme: 20.08.2019 07:44
SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, kampanya yarışını sürdürüyor.

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor?

Kimi maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenen taban promosyonu artırırken; faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var.

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor?

✘ AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor?

✘ DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor?

✘ FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödüyor.

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