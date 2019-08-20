SSK SGK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon müjdesi! Emeklilere hangi banka kaç para veriyor?
Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, kampanya yarışını sürdürüyor. Bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların SSK SGK ve Bağkur emeklilerine sunduğu diğer fırsatlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
20.08.2019 07:44
- Son Güncelleme: 20.08.2019 07:44
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