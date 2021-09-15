Faizsiz kredi ile sıfır kilometre araba satışı damping yaptı! Citroen, Fiat, Dacia, Renault avantajlı Eylül 2021 araba kampanyaları!
Eylül ayı otomobil kampanyaları açıklandı. ÖTV zammının sonrasında otomobil yapımcıları piyasayı canlı tutmak, sıfır vasıta fiyatlarında düşüş... Eylül ayında sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler amacıyla avantajlı imkanlar verdiği araba kampanyası Citroen, Fiat, Dacia ve Renault doğrultusundan açıklandı. Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
Peş peşe açıklandı. Faizsiz kredi ile sıfır kilometre araba satışı tavan yaptı! Eylül ayı otomobil kampanyaları açıklandı. ÖTV zammının sonrasında otomobil yapımcıları piyasayı canlı tutmak, sıfır vasıta fiyatlarında düşüş yaşamamak adına kampanyalar sunuyor. İkinci eldeki yüksek fiyat artışından kaynaklı vatandaşlar sıfır vasıta kampanyalarını araştırmaya başladı. Bu anlamda Citroen, Fiat, Dacia ve Renault Eylül 2021 araba kampanyalarını açıklayarak müşterilere avantajlı imkanlar verildiğini duyurdu. Peki sıfır vasıta kampanyaları neler?
Citroen 2021 Eylül Kampanyası
Citroen C3 Feel Bold 1.2 PureTech EAT6 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz ve 11.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Bu model kampanya kapsamında 216.200 TL fiyatla satın alınabiliyor.
Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası yanında 11.000 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 modelinde 11.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz.
Citroen C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında Citroen C5 Aircross modellerinde 16.000 TL kampanya indirimi yapılıyor.