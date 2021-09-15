Faizsiz kredi ile sıfır kilometre araba satışı damping yaptı! Citroen, Fiat, Dacia, Renault avantajlı Eylül 2021 araba kampanyaları!

Peş peşe açıklandı. Faizsiz kredi ile sıfır kilometre araba satışı tavan yaptı! Eylül ayı otomobil kampanyaları açıklandı. ÖTV zammının sonrasında otomobil yapımcıları piyasayı canlı tutmak, sıfır vasıta fiyatlarında düşüş yaşamamak adına kampanyalar sunuyor. İkinci eldeki yüksek fiyat artışından kaynaklı vatandaşlar sıfır vasıta kampanyalarını araştırmaya başladı. Bu anlamda Citroen, Fiat, Dacia ve Renault Eylül 2021 araba kampanyalarını açıklayarak müşterilere avantajlı imkanlar verildiğini duyurdu. Peki sıfır vasıta kampanyaları neler?