Yapılandırma paketi Meclis’te! Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Kira geliri sınırı!

Yasa teklifi gelir, kurumlar, KDV, kira geliri elde eden mükelleflerin matrah artırımı yaparken belli bir miktarın da altında kalamayacağına ilişkin sınırı belirliyor. Gelir vergisi mükellefi olup işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2016 yılı için 31 bin 900 liradan, 2017 yılı için 33 bin 200 liradan, 2018 yılı için 35 bin 250 liradan 2019 yılı için 37 bin 500 liradan, 2020 yılı için de 42 bin 500 liradan az olamayacak.