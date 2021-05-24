İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

Söz konusu markaları, 12 bin 559 satışla Fiat, 8 bin 7 ile Hyundai, 7 bin 752 ile Opel, 7 bin 549 ile Mercedes-Benz, 7 bin 74 ile Peugeot, 6 bin 296 ile BMW ve 5 bin 311 satışla Toyota izledi.