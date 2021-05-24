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İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el araba piyasasında hareketlilik devam ediyor. Araba alacak olanlar piyasadaki son durumu merak ediyor. İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları nisanda önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla belli oldu. Nisanda ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu. Nisan ayında ikinci el çevrim içi binek araç pazarında toplam 116 bin 984 satış gerçekleşti. İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında toplam 25 bin 704 satış gerçekleşti. İşte en çok satan 2. el otomobiller

24.05.2021 09:25 - Son Güncelleme: 24.05.2021 09:25
İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

İkinci el araba piyasasıyla ilgili son gelişme heyecanla takip ediliyor. İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları değişmeyerek sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu. Çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında satışlar, marta kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688'e (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) düştü. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti. Nisanda ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

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İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında satışlar, marta kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688'e (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) düştü. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti.

İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

Geçen yılın nisan ayında 127 bin 252 araç satılmıştı. Satışlarda Nisan 2020'ye göre yaklaşık yüzde 12 artış olurken, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre satışlar yüzde 5 düştü.

İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

EN ÇOK SATAN 10 MARKANIN SATIŞLARI PAZARIN YÜZDE 73'ÜNÜ OLUŞTURDU

Verilere göre, bu yılın nisan ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 18 bin 794 satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 587 satışla ikinci ve Ford da 13 bin 296 satışla üçüncü sırada yer aldı.

İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş açıklama! İşte en çok satan 2. el otomobiller! Ford, Renault, Volkswagen...

Söz konusu markaları, 12 bin 559 satışla Fiat, 8 bin 7 ile Hyundai, 7 bin 752 ile Opel, 7 bin 549 ile Mercedes-Benz, 7 bin 74 ile Peugeot, 6 bin 296 ile BMW ve 5 bin 311 satışla Toyota izledi.