Altın alacaklar dikkat! Altın fena zıpladı yerinde durmuyor! Uzmanlar ‘Bunu beklemeyin’ diyerek uyardı! İşte güncel altın ve piyasa önerileri
Altın fiyatları koptu geliyor. Peş peşe açıklamalar yapıldı. Altın müessesesel ve perakende tüccarların alakasını çekmeye devam ederken altın maliyetleri arkası arda üçüncü hafta yükseldi. Altın maliyetlerindeki dalgalanmalar devam ederken kişiler, vaziyetin ne doğrultuda olacağını merakla takip ediyor. Gram altının seyrini etkileyen ons altınla alakalı sansasyonel hipotezlerde bulundu. Altın maliyetleri, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. İşte güncel altın ve piyasa önerileri... Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18, ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.
Yükseliş fiyat hareketi, Cuma öğleden sonra kripto para biriminin % 20'nin üzerinde düştüğü Bitcoin'de acı verici bir düşüşün ortasında geliyor. Yatırımcılar, Bitcoin'in bir enflasyon koruması olarak hizmet edebileceğini tahmin ettiler, ancak bu anlatı test ediliyor ve şu ana kadar başarısız görünüyor. Altın fiyatları 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş fiyatlarındaki yükselişte sürüyor. Altın uzmanları kripto para ve piyasalarda kaybedenlere önerilerde bulundu. Şimdi Altın alınır mı? Altın treni kaçtı mı? Peki Altın yükselecek mi düşecek mi? 24 Mayıs güncel Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ile birlikte Altın düşer mi yükselir mi sorularının yanıtı haber detayında sizlerle.
Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ile ölçülen ekonomi genelinde fiyatlarda son zamanlarda görülen artış, iki ucu keskin bir kılıçtır. Altın, yüksek enflasyonla birlikte muhtemelen iyi performans göstermeye devam edecek, ancak belki de sadece piyasalar bu fiyat baskılarının Fed'i beklenenden daha erken sıkılaştırmaya zorlayacağına inanmazsa.
O zaman soru şu olur: Fed kaç aylık hedefin üzerindeki enflasyonu tolere edecek? Faiz tacirleri, Federal Rezerv'in geçici enflasyon açıklamasını atlatacağına inanırlarsa altın rallisine bir son verebilirler, ancak riskten korunma fonu yöneticileri, COT rakamlarının da kanıtladığı gibi, Fed'in görünümüyle daha uyumlu bir görüşe sahip görünüyor.