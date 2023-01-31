YAPILANDIRANA BÜYÜK AVANTAJ! 3.839 TL’lik borç 1.081 TL’ye inecek! Ödemeler nasıl hesaplanacak?
Vergi, prim gibi borçlarını yapılandıran vatandaşların ödeyecekleri tutar gecikme zammının silinip yerine enflasyon güncellemesi yapılmasıyla tutar önemli oranda düşecek. Bin liradan gecikme cezasıyla 3 bin 839 liraya çıkan borç, bin 81 lira ödenerek kapatılabilecek. 2 bin 839 lira gecikme cezası yerine peşinde 81 lira enflasyon farkı yetecek. İşte yapılandırmanın avantajı...
Kamuya olan tüm borçlara yapılandırma imkanı sunan paket için Meclis süreci başlarken, düzenleme vatandaşlara önemli kolaylık sağlayacak. Yapılandırmaya başvuranlar çok daha az ödemeyle borcundan kurtulabilecek.
TAKSİT SEÇİLİRSE
Taksitle ödeme yapanlar ana para ve enflasyon farkıyla hesaplanan yeni borcu, isterse peşin isterse taksitle ödeyebilecek. Taksitle ödemelerde, ana para ve enflasyon farkı ile hesaplanan tutar, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık yapılacak ödeme hesaplanacak. Söz konusu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak.
2.839 TL SİLİNİP 81,65 TL İSTENECEK
Yapılandırmanın avantajını örnekle anlatmak gerekirse… 1 Ocak 2012 tarihinde 1.000 lira olan vergi ya da prim borcunun mevcut durumda kapatılması için 2.839 lira (31 Aralık 2022 itibariyle) gecikme faiziyle birlikte 3.839 lira ödeme yapılması gerekiyor. Eğer bu borç için yapılandırmaya başvurulursa 2.839 lira gecikme zammı yerine 816,50 lira enflasyon farkı hesaplanacak.