YAPILANDIRANA BÜYÜK AVANTAJ! 3.839 TL’lik borç 1.081 TL’ye inecek! Ödemeler nasıl hesaplanacak?

2.839 TL SİLİNİP 81,65 TL İSTENECEK

Yapılandırmanın avantajını örnekle anlatmak gerekirse… 1 Ocak 2012 tarihinde 1.000 lira olan vergi ya da prim borcunun mevcut durumda kapatılması için 2.839 lira (31 Aralık 2022 itibariyle) gecikme faiziyle birlikte 3.839 lira ödeme yapılması gerekiyor. Eğer bu borç için yapılandırmaya başvurulursa 2.839 lira gecikme zammı yerine 816,50 lira enflasyon farkı hesaplanacak.