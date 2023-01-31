MTV'DE SON GÜN! Araç sahipleri dikkat! MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün! MTV internetten nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 MTV ödemeleri için bugün son gün. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen ödemeler için araştırmalar sürerken bu ücret aracın yaşında göre değişim sağlıyor. Peki, 2023 MTV Ödemesi nasıl yapılır?
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
GEÇERLİ MTV TARİFESİ
Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.
Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.