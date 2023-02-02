KPSS'siz, tecrübesiz, 18-47 yaş arası! 17 ilde 9.600 TL maaş! EGM, TOKİ, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR...
Hastanede, bankada, okulda çalışmak isteyenler buraya! Temizlik görevlisi, güvenlik personeli, bekçi, memur olarak işe girecekler! Yeni iş ilanları yayımlandı. 17 ilde ivedilikle alım yapılacak. Hem KPSS şartsız hem KPSS puanıyla alımlar başladı. 18-47 yaş arası başvuru yapabilecek. Peki yeni iş ilanları neler? Başvuru şartları açıklandı mı? İşte güncel iş ilanları: EGM, TOKİ, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR...
İŞKUR güncel iş ilanaları yayımlanmaya devam ederken, yeni Sağlık Bakanlığı, TYP alımları da yakından takip ediliyor. İşçi, personel ve memur alımları başladı. Hastanelere, bankalara, okullara en az ilkokul mezunu personeller alınacak. Memur olmak isteyenler de KPSS'li ve KPSS şartsız iş ilanların başvuru yapabilecek. Duyuru bu sabah geldi. En az 8.500 TL maaş verilecek. Bekçi, polis, zabıta alımları da bir yandan devam ediyor. Kamuda ve özel sektörde çalışmak isteyenlere müjde! İşte Şubat ayı yeni iş ilanlarının tümü.
Resmi Gazete'de "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, EGM taşra teşkilatına 9 bin polis memuru, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.
SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Sermaye Piyasası Kurulu Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna toplamda 57 personel alımı yapacak.