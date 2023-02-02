KPSS'siz, tecrübesiz, 18-47 yaş arası! 17 ilde 9.600 TL maaş! EGM, TOKİ, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR...

İŞKUR güncel iş ilanaları yayımlanmaya devam ederken, yeni Sağlık Bakanlığı, TYP alımları da yakından takip ediliyor. İşçi, personel ve memur alımları başladı. Hastanelere, bankalara, okullara en az ilkokul mezunu personeller alınacak. Memur olmak isteyenler de KPSS'li ve KPSS şartsız iş ilanların başvuru yapabilecek. Duyuru bu sabah geldi. En az 8.500 TL maaş verilecek. Bekçi, polis, zabıta alımları da bir yandan devam ediyor. Kamuda ve özel sektörde çalışmak isteyenlere müjde! İşte Şubat ayı yeni iş ilanlarının tümü.