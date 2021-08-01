Yapı Kredi Bankası’ndan müjde: Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler…

Yapı kredi bankasıkanadından ilerlemeler gelmeye devam ediyor. Müşterileri amacıyla her an fırsatlar sunmaya devam eden banka kanadından müjdeli haberler geliyor. Şubesiz kredi kampanyası olarak gelen duyurular kapsamında gereksinim kredisi kapsamında kimse şubeye gitmek mecburiyetinde kalmadan 15.000 ve 50.000 TL ye kadar kredi fırsatlarından yararlanabilecekler. Müşteri olma koşulu aranmayan kredi kapsamında vatandaşlar oturdukları yerden çevrimiçi bir şekilde müracaat yapacak ve oturdukları yerden gene şubelere gitmeden 24 saat amacıyla da ödemeleri alabilecekler.