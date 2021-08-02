Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat!
Emeklilik amacıyla daha evvelce dondurulan prim günlerine gereksinimi olanlar dikkat! Daha az ödemeyle ihya olanağı amacıyla başvurular 1 Temmuz'da başlıyor. 1 Kasım'a kadar başvurup ödeme yapan muradına erecek. Prim borcu olan emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik amacıyla dondurulan sürelerine gereksinimi olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.
Yeni yapılandırma yasası, daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lulara önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular, yasa kapsamında bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı elde edecek. Başvurular 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılabilecek. Borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde, yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde ihya işlemini gerçekleştirenler, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorlarsa, hemen başvuru yapıp emekli olabilecek.
Başvurular 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılabilecek. Borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde, yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde ihya işlemini gerçekleştirenler, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorlarsa, hemen başvuru yapıp emekli olabilecek.
ÖDEME BÜYÜK ORANDA DÜŞECEK
Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.