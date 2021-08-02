Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat!

Yeni yapılandırma yasası, daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lulara önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular, yasa kapsamında bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı elde edecek. Başvurular 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılabilecek. Borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde, yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde ihya işlemini gerçekleştirenler, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorlarsa, hemen başvuru yapıp emekli olabilecek.