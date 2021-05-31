Yapı Kredi Bankası nefes kredisi şartları! 6 ay geri ödemesiz sonrasında 12 taksit imkanı! Nefes kredisi 2021 başvurusu…
Gündemde hiç şüphesiz ki en çok konuşulan konulardan biri nefes kredisi oluyor, hangi bankaların bu krediyi sunduğu ise vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle Yapı Kredi Bankası nefes kredisi şartları merak ediliyor, en göze çarpan detay ise 6 ay geri ödemesiz sonrasında 12 taksit ödeme imkanı oluyor. Peki Nefes kredisi 2021 başvuru nasıl, ne zaman ve nereden yapılabiliyor? Yapı Kredi Bankası'ndan nefes kredisi çekmek isteyenlerin bilmesi gereken tüm detaylar…
Gündemde hiç şüphesiz ki en çok konuşulan konulardan biri nefes kredisi oluyor, hangi bankaların bu krediyi sunduğu ise vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle Yapı Kredi Bankası nefes kredisi şartları merak ediliyor, en göze çarpan detay ise 6 ay geri ödemesiz sonrasında 12 taksit ödeme imkanı oluyor. Peki Nefes kredisi 2021 başvuru nasıl, ne zaman ve nereden yapılabiliyor? Yapı Kredi Bankası'ndan nefes kredisi çekmek isteyenlerin bilmesi gereken tüm detaylar…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile esnaf vatandaşlara verilecek olan nefes kredisi ile koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini silmek amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı nefes kredisi başvuru şartlarını, kimlerin bu destekten yararlanacağını açıkladı ve heyecan yarattı. Yapı Kredi Bankası nefes kredisinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.
NEFES KRESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden başlıyor. Başvurular; TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.