Migros'ta 11 gün önce başlayan indirim furyası çarşamba bitiyor! Yüzde 25'ten başlayan indirim 75'e kadar...

Migros aktüel kataloğuyla şubelere onlarca ürün geliyor. Bu ürünler kısa sürede yoğun ilgi görüyor ve alışveriş yapacak olanlar ürünlerin listesini araştırıyor. Migros'ta 20 Mayıs başlayıp 2 Haziran'da sona erecek fırsatlar arasında Ülker Biskrem Extra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi, Okyanus Kokulu Wc Blok, Migros Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu, Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, Tursil Taze Kır Çiçekleri, Fairy Platinum Hepsi Bir Arada 65'li Tablet, Gml Meltblown Maske 10'lu ve Leroy Somon Fileto ürünleri ön plandaki yerini korudu.

31.05.2021 15:01 - Son Güncelleme: 31.05.2021 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





