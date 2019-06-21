Yanlış CV işten attırır! İşten atılanlara tazminat verilir mi?
Eğitiminlerini tamamlayan gençler, iş hayatına atılma heyecanı taşıyor. İş görüşmelerine gidiyor, CV'lerini veriyor, bazen de verdiği bilgileri biraz abartabiliyor. İşe yeni başlayanlar ya da iş görüşmesine gidenlerin bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor. Başvuru formuna ya da işverene verdiğiniz CV'nize yazacağınız bilgiler ile kendiniz hakkınızda anlatacaklarınız ileride başınıza dert açabilir. Peki, CV'deki bilgiler yanlış çıkarsa patron işten atar mı? Tazminat hakkı var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen detayları açıkladı...
HAKLI FESİH SAYILIR
İşe başlamadan önce size sorulan tüm sorulara doğru bilgilerle cevap vermeniz çok önemli. Yanlış bilgi vermeniz halinde işveren için haklı fesih, yani tazminatsız işten çıkarma hakkı doğuyor. İş sözleşmesi yapılırken verilen bilgilerin özellikle iş için aranılan vasıflarla ilgili yanıltıcı olmaması gerekiyor.
ÇALIŞANIN DA HAKKI VAR
Benzer kural işçi için de geçerli oluyor. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa, çalışan da bu ortaya çıktığı anda haklı fesih ile tazminatını talep edebiliyor.
SÖZÜNÜ TUTMAZSA TAZMİNAT ÖDER
Yukarıdaki örnekler işe girerken verilen bilgilerle ilgili. Aynı şekilde işverenin güvenini kötüye kullanmak da tazminatsız atılma sebebi sayılıyor. Örneğin; 'sınavım var' diyerek izin alan bir çalışanın böyle bir sınavının olmadığının ortaya çıkması da haklı fesih gerekçesi sayılabiliyor.