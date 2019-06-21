Yanlış CV işten attırır! İşten atılanlara tazminat verilir mi?

ÇALIŞANIN DA HAKKI VAR

Benzer kural işçi için de geçerli oluyor. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa, çalışan da bu ortaya çıktığı anda haklı fesih ile tazminatını talep edebiliyor.



