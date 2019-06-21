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Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler, Temmuz ayında emekli maaşına yapılacak olan zamma kilitlendi. Temmuz zammı hem emekli maaşlarında hem de ek ödemelerde kendini gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 333 liraya varan artış yaşanacak.​ Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 12.3 milyon emekliyi ilgilendiren o detaylar...

21.06.2019 06:55 - Son Güncelleme: 21.06.2019 06:55
Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler, bayram ikramiyesinin ardından Temmuz zammına kilitlendi.

Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek.

Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek.

Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşları Ocak-Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam göründü.

Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.94'ü bulacak.

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