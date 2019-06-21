Emekliye 333 TL zam! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliler, Temmuz ayında emekli maaşına yapılacak olan zamma kilitlendi. Temmuz zammı hem emekli maaşlarında hem de ek ödemelerde kendini gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 333 liraya varan artış yaşanacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 12.3 milyon emekliyi ilgilendiren o detaylar...
21.06.2019 06:55
- Son Güncelleme: 21.06.2019 06:55
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