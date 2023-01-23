Yalova 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Merkez, Altınova...
TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova'nın Merkez, Altınova ilçelerinde inşa edilecek konutlar için bugün (22 Ocak 2023) kura çekimi gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte Yalova 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı!
23.01.2023 11:38 - Son Güncelleme: 23.01.2023 11:38
TOKİ Yalova kura çekimi 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırıyor. Bugün 809 konut için Merkez, Altınova kuraları çekiliyor. Peki TOKİ Yalova kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2+1 3+1 isim listesi: Merkez, Altınova...
TOKİ Yalova kura çekimi 22 Ocak 2023 tarihinde (1 gün) saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Aşağıdaki linkten kura sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Kuralar Yalova Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak.
TOKİ YALOVA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
22 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
18-22 Ocak 2023: Antalya