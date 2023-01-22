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Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

Son dakika haberi | Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi ile vatandaş rahat bir nefes alacak. Yapılandırmada taksit sayısı 18'i geçecek. 20 ay taksit seçeneği sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek. Detayları Başkan Erdoğan'ın pazartesi günü açıklayacak...

22.01.2023 08:06 - Son Güncelleme: 22.01.2023 08:09
Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

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Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paket, hem vatandaş hem de reel sektörde büyük heyecan yarattı.

Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

Paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlara yapılandırma fırsatı sunulacak. Paket, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük, emlak, çevre, temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamu kira alacakları da kapsamda.

Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

MATRAH ARTIRANA İNCELEME YOK
Pakette, matrah artırımı imkânı da sağlanacak. Matrah ya da vergi artırımında bulunan, koşulları yerine getiren mükellefler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı gerçekleştirilmeyecek. Matrah artırımı yoluyla geriye dönük olarak 5 yıl için matrah artırım oranları, asgari matrah artırım tutarları belirlenecek.

Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

Bu tutarlar üzerinden artırıma giden mükellefler vergi denetiminden kurtulacak. Ayrıca işletmede olmasına karşın kayıtlarda yer almayan ya da işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşların beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Bu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi için de geçerli olacak.

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