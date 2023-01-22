Borcu olan vatandaşlar dikkat! Detaylar netleşiyor: 40 ayda ödenecek Başkan Erdoğan duyuracak | Yapılandırma paketi

Bu tutarlar üzerinden artırıma giden mükellefler vergi denetiminden kurtulacak. Ayrıca işletmede olmasına karşın kayıtlarda yer almayan ya da işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşların beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Bu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi için de geçerli olacak.