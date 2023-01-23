Paralar hesaplara yatmaya başladı! Bu sabah hesabınızı kontrol edin! 4a, 4b, 4c'linin cebi BAYRAM EDECEK! SSK, Bağ-Kur en düşük 5500 TL maaş alanlar...
Ocak ayıyla birlikte emekli ve memura zam yağdı. Milyonlarca emekli ve için Ocak zam ayı oldu. Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıktı. Refah payı düzenlemesiyle de yüzde 30'a yükseltildi. Taban aylık da ek ödeme dahil 5 bin 500 lira oldu.
Emekli ve memur maaşları zam farkları için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca emekli ve memur maaş farklarının yatacağı tarihi bekliyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması sonrası en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu. SSK emekli maaş takvimine göre tahsis numarası son rakamı 6 olanların ödemeleri ayın 22'sinde bugün başladı. İşte detaylar...
Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı aylığın yüzde 4'ü, belirli tutarın altındakilerde ise yüzde 5'i oranında oluyor.
Yani aylıkların yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor.
Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Böylece emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Emeklilerin ek ödeme hesabı çıplak maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme yatırılıyordu. Bu emeklinin eline 10 bin 400 lira geçiyordu.