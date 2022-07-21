Yalnızca primle şimdi emekli olun! Emeklilik için 3 şartı doldurmaya gerek yok! EYT’li, SGK 4a, 4b, 4c tümünü içeriyor! %60 detayı! Eğer siz de...

Emekli olmak için 3 şartı doldurmayı bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bazı durumlarda düşündüğünüzden de erken emekli olabilirsiniz. Peki nasıl? Devlet bazı hallerde vatandaşa erken emeklilik hakkı tanıyor. Malulen emeklilik ile şimdi emekli olmak mümkün. Örneğin sigortalı olduğu dönemde malul olmamakla birlikte sigortalı olduktan sonra çeşitli nedenlerle meslekte kazanma/çalışma güçlerini kaybetmeleri halinde emekli olabiliyor. Bunun gibi bir çok formülle erken emekliliğin yolu açılabiliyor. İşte o formüllerin tamamı...