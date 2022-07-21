Yalnızca primle şimdi emekli olun! Emeklilik için 3 şartı doldurmaya gerek yok! EYT'li, SGK 4a, 4b, 4c tümünü içeriyor! %60 detayı! Eğer siz de...
Kadın ve erkekler için emekli olabilmek adına belli başlı bazı kriterler bulunuyor. Bunlar içerisinde sigorta prim günü ile beraber sigortalılık durumunun yanı sıra istenen yaşa gelinmesi gerekiyor. Bu 3 şartı taşımayan günümüzde emekli olamıyor. Peki erken emeklik mümkün mü? Nasıl erken emekli olabilirim? Erken emeklilik şartları neler? Kimler, nasıl erken emekli olabilir? Erken emeklilik bir çok formülle mümkün. Kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanmasıyla erken emekli olunabiliyor. Bunların yanı sıra daha bazı bir çok formülle emekliliğe erken adım atabilirsiniz.
Emekli olmak için 3 şartı doldurmayı bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bazı durumlarda düşündüğünüzden de erken emekli olabilirsiniz. Peki nasıl? Devlet bazı hallerde vatandaşa erken emeklilik hakkı tanıyor. Malulen emeklilik ile şimdi emekli olmak mümkün. Örneğin sigortalı olduğu dönemde malul olmamakla birlikte sigortalı olduktan sonra çeşitli nedenlerle meslekte kazanma/çalışma güçlerini kaybetmeleri halinde emekli olabiliyor. Bunun gibi bir çok formülle erken emekliliğin yolu açılabiliyor. İşte o formüllerin tamamı...
BU KİŞİLERE EMEKLİLİK HAKKI TANINIYOR!
Malülen emeklilik nedir?
Sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başladıktan hemen sonra eskisi gibi verimli çalışmaya engel oluşturacak şekilde ortaya çıkan, herhangi bir hastalık veya herhangi bir kaza sonrası kişinin eski iş yapma gücünü kaybetmesinden ötürü sigorta sistemi tarafından ekonomik geleceğinin düzenli maaşla garanti altına alınmasını sağlayan emeklilik sistemidir.
Sigortalı olduğu dönemde malul olmamakla birlikte sigortalı olduktan sonra çeşitli nedenlerle meslekte kazanma/çalışma güçlerini kaybetmeleri halinde emekli olabiliyor. Malulen emeklilikte gerekli şartların sağlanması yanında, ayrıca talepte gereklidir. SGK resen malulen emekliliğe sevk etmemektedir.
1800 GÜN PRİM ÖDEYEN...
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödeyen sigortalılar hastalıkları nedeni ile çalışamadıkları ve bunun tespit edilmesi isteğine dair talep bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne yapılır.