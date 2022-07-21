Bugün yarın çekebilirsiniz! Paralar PTT’ye yatıyor! En düşük 1.539 TL, en çok 3.340 TL! 6 şartı taşıyan yüzde 40, yüzde 69, yüzde 70...

Devlet tarafından her ay, 2 aydar bir, ya da tek seferlik ödemeler yapılıyor. İhtiyaç sahipleri, dul, yaşlı, engelli, şehit yakını vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. Söz konusu bu paralar ise PTT aracılığı ile çekilebiliyor. Bu yıl gelen zamla birlikte 3.340 TL'ye kadar ödeme yapılmaya başlandı. Örneğin 6 şartı taşıyanlar engelli maaşı alabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır. İşte detaylar...