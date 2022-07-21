Bugün yarın çekebilirsiniz! Paralar PTT'ye yatıyor! En düşük 1.539 TL, en çok 3.340 TL! 6 şartı taşıyan yüzde 40, yüzde 69, yüzde 70...
Sosyal yardım programları kapsamında başvuran vatandaşlara ödeme yapılmaktadır. Başvurulan programa göre ödeme miktarı değişmektedir. Şartları taşıyanların ödemeleri PTT üzerinden verilmektedir. Her yıl milyonlarca kişi düzenli olarak bu ödemelerden yararlanıyor. En düşük 1.539 TL, en çok 3.340 TL veriliyor. Başvurular devam ederken şartları merak edenler için haberimizde detaylara yer verdik. İşte PTT aracılığı ile alınabilinen sosyal yardım ödemeleri hakkında bilgiler...
Devlet tarafından her ay, 2 aydar bir, ya da tek seferlik ödemeler yapılıyor. İhtiyaç sahipleri, dul, yaşlı, engelli, şehit yakını vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. Söz konusu bu paralar ise PTT aracılığı ile çekilebiliyor. Bu yıl gelen zamla birlikte 3.340 TL'ye kadar ödeme yapılmaya başlandı. Örneğin 6 şartı taşıyanlar engelli maaşı alabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır. İşte detaylar...
ENGELLİ MAAŞI
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.
Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.
Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.
65 YAŞ AYLIĞI
Yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için devlet tarafından verilen 65 yaş aylığını almak için gerek kriterler şunlardır:
65 yaşın doldurulmuş olması,
Türk vatandaşı olunması,
Herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması,
Nafaka almamak,
Hiçbir geliri bulunmaması,
Sağlık sigortası olmaması,
Kişinin %40'ın üzerinde engelli olması,
Hane halkının ortalama gelirinin, asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması. (941 Türk Lirası)