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Haberler Ekonomi Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Emeklilerin her geride bıraktığımız gün çoğalan nakit gereksinimleri amacıyla cazip finansman takviyeleri gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, PTT ve Halkbank doğrultusundan yalnızca emeklilerin yararlanabildiği kredi destek paketlerinin duyurulmasının sonrasında milyonlarca emekli bu finansman takviyelerine müracaat yapmaya başladı. En makul oranlarla kullanılabilecek kredilerin makul ödeme üstünlükleri ve cazip oranlarla sunulması ise ilgi çekiyor. Hem de emekliye özel yalnızca nakit desteği değil, Ziraat Bankası doğrultusundan konut kredisi desteği de sağlanırken, PTT bağlamında emekliye borç kapatma kredisi verilmektedir. İşte detaylar.

takvim.com.tr
21.02.2022 10:13 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:13
Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Halkbank Emeklilere Özel Kredi Destekleri

Halkbank emeklilere özel kredi paketlerini duyurdu. 5 bin liraya kadar düşük miktarda kredi gereksinimlerinden, 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyacına kadar en makul oranlarla emeklilere özel cazip fırsatlar sunulmaktadır.

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Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Emekliye özel oranların yer aldığı krediler kapsamında tercih edilecek kredi çeşidine göre değişik ödeme planlarının da kullanılması mümkündür.

Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Maaşını Halkbank'tan alan bütün emeklilerin yararlanabildiği Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında, %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 100.000 TL'ye kadar kredinizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

5.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla Emekli Mini Kredi kapsamında ise %1,58'den başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. Emeklinin bütçesine makul geri ödeme fırsatlarından yararlanarak nakit ihtiyacına destek olunması hedefleniyor.

Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi

Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası üzerinden bütün emeklilerin düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanması ya da konut satın alımlarında geçerli konut kredisi seçeneklerinden yararlanması olası duruma getirilmiştir.

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