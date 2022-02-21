Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor

Halkbank Emeklilere Özel Kredi Destekleri

Halkbank emeklilere özel kredi paketlerini duyurdu. 5 bin liraya kadar düşük miktarda kredi gereksinimlerinden, 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyacına kadar en makul oranlarla emeklilere özel cazip fırsatlar sunulmaktadır.