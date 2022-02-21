Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor
Emeklilerin her geride bıraktığımız gün çoğalan nakit gereksinimleri amacıyla cazip finansman takviyeleri gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, PTT ve Halkbank doğrultusundan yalnızca emeklilerin yararlanabildiği kredi destek paketlerinin duyurulmasının sonrasında milyonlarca emekli bu finansman takviyelerine müracaat yapmaya başladı. En makul oranlarla kullanılabilecek kredilerin makul ödeme üstünlükleri ve cazip oranlarla sunulması ise ilgi çekiyor. Hem de emekliye özel yalnızca nakit desteği değil, Ziraat Bankası doğrultusundan konut kredisi desteği de sağlanırken, PTT bağlamında emekliye borç kapatma kredisi verilmektedir. İşte detaylar.
Halkbank Emeklilere Özel Kredi Destekleri
Halkbank emeklilere özel kredi paketlerini duyurdu. 5 bin liraya kadar düşük miktarda kredi gereksinimlerinden, 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyacına kadar en makul oranlarla emeklilere özel cazip fırsatlar sunulmaktadır.
Maaşını Halkbank'tan alan bütün emeklilerin yararlanabildiği Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında, %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 100.000 TL'ye kadar kredinizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi
Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası üzerinden bütün emeklilerin düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanması ya da konut satın alımlarında geçerli konut kredisi seçeneklerinden yararlanması olası duruma getirilmiştir.