50 bin TL taşıt kredisi çekip 48 ay 1.741 TL taksit ödeyerek otomobil sahibi olma fırsatı İNG Bank'tan geldi! Ayaklar yerden kesiliyor!
Otomobil piyasalarında görülen durgunluk yalnızca sıfır km araçlarda değil ikinci el piyasalarda da görülmeye devam ediyor. Bankalardan ve detaylı finans kuruluşlarından gelen düşük faiz fırsatları ile kişilerin rahatlıkla otomobil sahibi olmasına katkı sağlayacak. Yüzde 0,29'dan başlayan faiz oranları ile Şubat ayına özel indirim fırsatını duyuran Koçfinans, belirli markalarda geçerli olacak indirim avantajlarını sunmaya devam ediyor. Öte yandan ING Bank ve Vakıfbank taşıt kredilerinde de makul oranlar görülmeye başladı. Taşıt kredilerinde planlama evvel gelen cazip fırsatlar ilgi görüyor.
Yüzde 0,29 Faizli Taşıt Kredisi
Taşıt kredisi faiz oranlarında bankaların yüksek oranlar sunmasının ardından vatandaşlar en düşük faizli taşıt kredisi veren banka ve finans kuruluşlarını araştırmaya başladılar.
Koçfinans tarafından %0,29'dan başlayan faiz oranların ile Honda Civic Premium modellerinde geçerli olmak üzere uygun oranlar sunulacak. 120 bin lira kredi için 15 ay vade ve yüzde 0,29 faiz oranlarından hemen yararlanabilirsiniz.
Koçfinans tarafından Ford otomobillerde geçerli olmak üzere ayrıca %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi fırsatı sağlanmaya devam ediyor. 12 ay vade ve 100.000 TL'ye kadar uygun ödeme seçenekleri ile kredi fırsatından yararlanarak Ford binek ve ticari birçok araçta geçerli kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.
ING Bank Taşıt Kredisi
ING Bank 0 km ve ikinci el araçlar için uygun finansman sağlamaya devam ediyor. 0 km araçlar için geçerli olmak üzere %1,74'ten faiz oranları ile 50.000 TL kredi için 48 ay vadede aylık 1.741 TL taksit ödeyerek araç sahibi olmanız mümkündür.