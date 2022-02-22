Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları… Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor!

Otomobil sahibi olmak için sabırsızlanan ve bunun için uzun süre birikimler yapan vatandaşlar 2022 Şubat ayı otomobil kampanyalarını araştırıyor. 2022 yılında fiyatlar değişti ve aylık olarak güncellenen kampanyalarda da şu an neler olduğu merak ediliyor. Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala indirimlerden yararlananlar istediği arabayı daha kolay satın alabilecek. Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatlarını haberimizde derledik. Hangi modellerde hangi kampanyaların olduğunu inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.