Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları… Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor!
2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor ve herkesin araba sahibi olması için özel seçenekler sunuluyor. Araba almak isteyenler güncel kampanyaları internet üzerinden inceleyerek tek tek şirketleri dolaşmadan kıyaslama yaparak bütçesine ve ihtiyacına en uygun olanı satın almak istiyor. Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai gibi otomobil markalarının 202 Şubat fırsatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Otomobil sahibi olmak için sabırsızlanan ve bunun için uzun süre birikimler yapan vatandaşlar 2022 Şubat ayı otomobil kampanyalarını araştırıyor. 2022 yılında fiyatlar değişti ve aylık olarak güncellenen kampanyalarda da şu an neler olduğu merak ediliyor. Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala indirimlerden yararlananlar istediği arabayı daha kolay satın alabilecek. Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatlarını haberimizde derledik. Hangi modellerde hangi kampanyaların olduğunu inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
RENAULT KAMPANYALAR
YENİ TALIANT OTOMATİK VİTES, 203.500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAF FİYATIYLA
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muaf satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.