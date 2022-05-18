Yalnızca o vatandaşlar yararlanabilecek… Sıfır faizli konut kredisi, erken emeklilik derken; SGK’dan bu kez kaplıca tatili fırsatı!

Hem emekli vatandaşlara hem de ülkenin diğer vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetler sayesinde arama motorlarında sıklık ile sorgulanan ve bu şekilde de yakından takip edilen kurumlardan birisi olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, 13 milyon emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bir tatil duyurusu yaptı.