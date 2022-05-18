Yalnızca o vatandaşlar yararlanabilecek… Sıfır faizli konut kredisi, erken emeklilik derken; SGK’dan bu kez kaplıca tatili fırsatı!
Sıfır faizli konut kredisi, erken emeklilik derken; SGK'dan bu kez kaplıca tatili fırsatı! Sosyal Güvenlik Kurumu 13 milyonu aşkın emekli vatandaşı yakından ilgilendiren kaplıca hizmetine ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. Hem şifa hem de yaz tatili olarak değerlendirilebilecek olan söz konusu hizmetin, ücretsiz olduğu bildirildi.
Hem emekli vatandaşlara hem de ülkenin diğer vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetler sayesinde arama motorlarında sıklık ile sorgulanan ve bu şekilde de yakından takip edilen kurumlardan birisi olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, 13 milyon emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bir tatil duyurusu yaptı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Hem Şifa Hem de Tatil Hizmeti!
Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren hizmetler geliştiren ve sunan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Hem emekli maaşı ödemeleri hem de emeklilere sunmuş olduğu diğer hizmetler sayesinde arama motorlarında sıklık ile araştırılan kurumlardan birisi olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de 13 milyonu aşkın emekli vatandaşı ilgilendiren şifa tabanlı tatil hizmeti ile gündeme geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan kaplıca tatili hizmetine göre sahip olduğu rahatsızlık sebebi ile doktora başvuran ve ilgili doktor muayenesi sonrasında tedavi yöntemi olarak kaplıca tesisleri reçete edilmiş olan emekli vatandaşlara, ücretsiz hizmet sunulacağı bilgisi kaydedildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun heyet raporuna sahip olan emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kaplıca hizmetinden, raporda "refakatçi" şartının yer alması durumunda ilgili yakının da ücretsiz olarak yararlanabileceği ve yol masraflarına kadar tüm giderlerin karşılanacağı bilgisi kaydedildi.