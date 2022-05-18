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Haberler Ekonomi Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK'ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7'den 70'e herkese karşılıksız veriliyor!

Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK'ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7'den 70'e herkese karşılıksız veriliyor!

Peş peşe açıklama geldi. Tek dilekçe ile SGK'ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! Bu ödenek veya yardım sigortalı çalışanın vefat etmesi halinde yakınlarına verilmek üzere devlet doğrultusundan tespit edilen bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusunda öncelikli olarak eşine ve çocuklarına verdiği cenaze yardımı SGK'lı bireyin anne yahut babasına da verilebilmektedir. Bu ödenek bireyin prim yatırmasıyla alakalı bulunduğu amacıyla birincil derecedeki tüm akrabalarına ödenmektedir. Peki, cenaze yardımından kimler yararlanabilir? 2022 cenaze yardımı kaç TL oldu?

18.05.2022 10:02 - Son Güncelleme: 18.05.2022 10:02
Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor!

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme için müracaat etmeyen alamıyor. Başvuru için süre sınırı var. Memur ve işçi için ayrı ayrı ödeme miktarı bulunuyor. Memurlara 4.473 TL SGK'lı olanlara ise 1.250 TL geri ödemesiz olarak veriliyor. Emekliler ise daha farklı bir yöntemle ödeme alıyor. Her emekli için farklı bir rakama tekabül ediyor. Süresini kaçırmamak önemli. İşte geri ödemesiz devlet desteği hakkında detaylar!

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Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor!

Sosyal Güvenlik Kurum tarafından belirleniyor. 2022'de ödeme miktarı değişti. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kereye mahsus olmak üzere cenaze yardımı veriyor.

Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor!

Ölüm yardımlarından herhangi bir kesinti yapılmıyor. Ancak bu ödeme talebe göre yapılıyor. Yani bu ödemeler talep olmadan ilgililere ödenmiyor ve zamanaşımı süresinde talep olmazsa Hazine'ye kalıyor.

Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor!

CENAZE YARDIMI NEDİR?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor!

İşçi, memur ve emekliler için farklı miktarlarda cenaze yardımı ödeniyor.

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