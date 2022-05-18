Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK'ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7'den 70'e herkese karşılıksız veriliyor!
Peş peşe açıklama geldi. Tek dilekçe ile SGK'ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! Bu ödenek veya yardım sigortalı çalışanın vefat etmesi halinde yakınlarına verilmek üzere devlet doğrultusundan tespit edilen bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusunda öncelikli olarak eşine ve çocuklarına verdiği cenaze yardımı SGK'lı bireyin anne yahut babasına da verilebilmektedir. Bu ödenek bireyin prim yatırmasıyla alakalı bulunduğu amacıyla birincil derecedeki tüm akrabalarına ödenmektedir. Peki, cenaze yardımından kimler yararlanabilir? 2022 cenaze yardımı kaç TL oldu?
18.05.2022 10:02 - Son Güncelleme: 18.05.2022 10:02
Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme için müracaat etmeyen alamıyor. Başvuru için süre sınırı var. Memur ve işçi için ayrı ayrı ödeme miktarı bulunuyor. Memurlara 4.473 TL SGK'lı olanlara ise 1.250 TL geri ödemesiz olarak veriliyor. Emekliler ise daha farklı bir yöntemle ödeme alıyor. Her emekli için farklı bir rakama tekabül ediyor. Süresini kaçırmamak önemli. İşte geri ödemesiz devlet desteği hakkında detaylar!
Sosyal Güvenlik Kurum tarafından belirleniyor. 2022'de ödeme miktarı değişti. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kereye mahsus olmak üzere cenaze yardımı veriyor.