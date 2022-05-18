Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar! Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor!

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme için müracaat etmeyen alamıyor. Başvuru için süre sınırı var. Memur ve işçi için ayrı ayrı ödeme miktarı bulunuyor. Memurlara 4.473 TL SGK'lı olanlara ise 1.250 TL geri ödemesiz olarak veriliyor. Emekliler ise daha farklı bir yöntemle ödeme alıyor. Her emekli için farklı bir rakama tekabül ediyor. Süresini kaçırmamak önemli. İşte geri ödemesiz devlet desteği hakkında detaylar!