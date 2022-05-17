Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

"TÜRKİYE GENELİ YAKLAŞIK 200 KİŞİ"

Türkiye'de enginar soyuculuğunu yapabilen çok fazla kişinin olmadığını belirten Kenan Taş, "Ankara'nın Güdül ilçesi kırsal Karacaören Mahallesi'nden bu iş için 3 kişi özel olarak geldik ve bu işte biz bir markayız. Türkiye'de bizim bu yatığımız işi yapabilen en fazla 200 kişi çıkar.