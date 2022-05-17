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Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

Türkiye'nin en fazla enginar üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'ne 700 kilometre uzaklıktan özel olarak gelen enginar soyma ekibi hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. 3 kişi tarafından kurulan özel ekip yaklaşık olarak gün boyunca enginar soyarak ayda 30, 3 aylık sezonda da 100 bin TL para kazanıyor.

17.05.2022 16:34 - Son Güncelleme: 17.05.2022 16:44
Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

'Yeşil elmas' olarak tabir edilen enginarın saymakla bitmeyen faydalarının yanı sıra soyuculuğu da Türkiye'de önemli bir iş kapsı haline geldi.

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Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

Az kişi tarafından yapılabilen bu meslek dolayısıyla enginar soyucuları sezonda aranan kişiler arasına giriyor. Kilometrelerce uzaklıktan gelerek mesleklerini icra eden ve ortalama 3 ay çalışan enginar soyucuları yaklaşık olarak gün boyunca enginar soyarak ayda 30, sezonda da 100 bin TL kazanç sağlıyorlar.

Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

Bir mühendisten daha fazla kazanç elde eden enginar soyucuları, tek sıkıntılarının ise ailelerinden uzak kalmak olduğunu belirtti.

Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

"TÜRKİYE GENELİ YAKLAŞIK 200 KİŞİ"
Türkiye'de enginar soyuculuğunu yapabilen çok fazla kişinin olmadığını belirten Kenan Taş, "Ankara'nın Güdül ilçesi kırsal Karacaören Mahallesi'nden bu iş için 3 kişi özel olarak geldik ve bu işte biz bir markayız. Türkiye'de bizim bu yatığımız işi yapabilen en fazla 200 kişi çıkar.

Aylık 30 bin TL kazanıyorlar! Enginar soymak için özel ekip kurdular

Ama bu enginarı bizden daha düzgün soyabilen de yok. Eğitimini babadan aldım. Sezonda geliyoruz, sezon bitince de gidiyoruz.

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