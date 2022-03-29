Yalnızca emeklilere özel! ⚡Günde 6 TL, ayda 192 TL ödeme yaparım diyene 5 bin lira nakit desteği verilecek! ☕ Bir kahve fincan fiyatına kredi Halkbank'tan!

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için bankalardan çeşitli kampanyalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Halkbank mini kredi hem bütçeye uygun hem de geri ödemesi kolay oluyor. Anlık ihtiyaçlar için 5.000 TL kredi çeken emekli ayda 192 TL ödeme yapıyor. Geri ödeme ise 3 ay ertelemeli ve 36 ay vade imkanıyla gerçekleştiriliyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Emekli Mini Kredisi'nden faydalanabilmektedir." ifadelerine yer verildi. İşte emekliler için uygun kredi imkanları...