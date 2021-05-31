Yalnızca 30 gün süresi var ve 15.000 TL ödeme! SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan… Milyonları ilgilendiren açıklama!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışanlar için güzel son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu zorlu günlerde kişiler için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme ayrıntıları muhakkak oldu. Vatandaşlar tarafından emekli oldukları zaman daha çok maaş alma istekleri ön plana çıkıyor. Sigortalı olma başlangıçlarından itibaren statünün ne olduğunun bir önemi yer almıyor.
Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme detayları belli oldu. Emeklilik için son 7 sene içerisinde geçen dönem gerçekten de çok önemli olacak. Doğum borçlanması sırasında ödeme süreleri talep tarihlerinden bir ay sonra olarak açıklandı. Fakat kurumlar borçlanma taleplerinden itibaren adeta parmak hesabı ile günleri saymış olduğundan süreler kaçırılmış olabilir.
SGK kapsamında kendi şirketi üzerinde sigortalı olanların tespit edilmesi karşısında 4A hizmetlerini 4B ye çevirmeleri de dikkatleri çekiyor. Bunu sadece emeklilik için dilekçe verdikleri sürede öğrenme fırsatları sunuyor. Rapor ödeme fırsatları SGK kapsamında iş verelerin onaylarının yapılmasından sonra 15 gün süre geçince PTT üzerinden kişilere veriliyor.
Bağkur girişi mi sigorta girişi mi?
Vatandaşlar tarafından emekli oldukları zaman daha çok maaş alma istekleri ön plana çıkıyor. Sigortalı olma başlangıçlarından itibaren statünün ne olduğunun bir önemi yer almıyor. Askerlik borçlanması yapan kişiler sigorta giriş tarihlerine göre geri dönüş alabiliyor
Bir yandan da doğum borçlanması sırasında meydana gelen borçlar ön plana çıkabilir. Bu anlarda meydana gelen doğum borçlanmalarının taleplerden sadece bir ay sonra olduğunu ön plana almak gerekir. İş verenlerinborçlanma taleplerinden itibaren adeta parmak hesabı ile günleri saymış olduğundan dolayı bu süreçler kaçırılmamalıdır.