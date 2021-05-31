Ve belli oldu! Puanı düşük olanlar için kredi müjdesi! Kredi notu düşük olan vatandaşlar için kara listeye düşme korkusuna son!

Bankalar tarafından yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlara kredi vermek için kredi notu üzerinde değerlendirmeler yaptılar. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar bu zorlu anlarda acil nakit ihtiyacı olduğu süreçler içerisinde daha kolay kredi almak için fırsatları değerlendirebilirken notları düşük olanlar da daha zor kredi alabilecekler. Vatandaşlar için ihtiyaçlara göre biri birinden farklı krediler sunulmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Odeabank, Burgan Bank, Fibabank, Garanti Bank, Vakıfbank, Finansbank, Alternatif Bank tarafından vatandaşların her ne kadar kredi notları düşük olsa bile yaşanan bu zorlu süreçlerden dolayı kredi fırsatları gelmeye devam ediyor.