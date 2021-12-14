Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! SSK’lı, Bağkur’lu, memur 10 yıl şartıyla anında emekli olabilecek! En az 1800 gün gerekli!

Tüm engelliler erken emekli olma hakkına sahip. İster doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli için bu hak baki. Ayrıca hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenler söz konusu olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda iki emeklilik kavramı öne çıkıyor ve bunlar da çok karıştırıyor: