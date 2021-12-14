Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! SSK'lı, Bağkur'lu, memur 10 yıl şartıyla anında emekli olabilecek! En az 1800 gün gerekli!
Devlet tarafından erken emeklilik hakkı sağlanıyor. Türkiye'de sayıları 6 milyona ulaşan engellilere birçok alanda çeşitli haklar sağlanıyor. Bu haklardan biri de erken emeklilik. Doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya girdiği işten sonra engellilik durumu oluşan her engelli bu hakka sahip olabiliyor. Bunun için ilk olarak engellilerin engellilik oranlarının tespit edilmesi gerekiyor. Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar (4A'lılar), engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabi tutuluyorlar. İşte erken emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler...
Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erken emeklilik için en az 1800 gün gerekli! SSK'lı, Bağkur'lu, memur 10 yıl şartıyla anında emekli olabilecek! Engellilerin emekliliğinde en kritik nokta engellilik oranlarının tespit edilmesi yer alıyor. Engellilik oranına bakılarak emeklilik koşulu da değişiyor. Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilme imkanına sahipler. İlk kez 1 Ekim 2008 ve hemen sonra sigortalı olan engelliler, SGK'dan alacakları sevk ile yetkili hastanelerden aldıkları sıhhat raporları uyarınca çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar. İşte tüm merak edilenler...
Tüm engelliler erken emekli olma hakkına sahip. İster doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli için bu hak baki. Ayrıca hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenler söz konusu olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda iki emeklilik kavramı öne çıkıyor ve bunlar da çok karıştırıyor:
YÜZDE 60 İŞGÜCÜ KAYBI
Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporu almak için vatandaşların bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Burada sevk detayı önemli. Doğrudan hastaneye başvurmak yeterli değil.