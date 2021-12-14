En yüksek mevduat faiz oranları son dakika değişti! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Parasını bankada tutanlar dikkat!
32 günlük mevduat faiz oranları belli oldu. Parasını bankada tutanlar dikkat! TCMB faiz indirimleri sonrasında mevduat faizleri son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ancak Türkiye'deki birçok banka tarafından yüksek hoş geldin faizleri ve avantajlı vadeli mevduat faiz getirisi ile cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Birikimlerini en yüksek faiz veren bankalar ile değerlendirmek isteyenlere Alternatif Bank, Burgan Bank ve ING Bank'tan cazip teklifler sunuluyor. İşte en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi veren bankalar.
Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranları
Alternatif Bank VOV Hesap faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en avantajlı net faiz kazancı sunuluyor. Şuan için en yüksek vadeli mevduat faiz oranlarına sahip Alternatif Bank, %17,25 cazip hoş geldin faizi ve 500 TL'ye kadar nakit iade desteği ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere avantajlı seçenekler sunuyor.
Ayrıca düşük stopaj oranlarına da sahip banka, 90 gün boyunca yüksek hoş geldin faizini kazandırmaya devam ediyor. Alternatif Bank'ın dijital başvuru kanallarını kullanarak hızlıca kazandıran VOV Hesap fırsatlarından yüksek faiz oranları ile yararlanabilirsiniz.
Ücretsiz havale ve EFT fırsatı, vadesi bozulmadan işlem özgürlüğü, 90 gün boyunca bitmeyen hoş geldin faizi ile tüm birikimleri için avantajlı faiz fırsatı arayanlara en cazip teklifler Alternatif Bank tarafından sunulmaya devam ediyor.
Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları
Yüksek faiz oranlarına sahip Burgan Bank, ON Hesap ile birikimleri için yüksek faiz getirisi arayan tüm vatandaşlara cazip teklifler sunuyor.