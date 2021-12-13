Herkesin geliri artacak! Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların maaşına artış müjdesi! 20 milyon çalışanın AGİ miktarı yükselecek. Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti 2022'de uygulanacak ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantıda rakamı belirleyecek.