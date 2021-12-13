Herkesin geliri artacak! Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların maaşına artış müjdesi! 20 milyon çalışanın AGİ miktarı yükselecek!
Gelecek aydan itibaren uygulanacak olan asgari ücreti belirleme çalışmaları komisyon tarafından sürdürülüyor. Bilindiği üzere geçen hafta ikinci ve üçüncü görüşmeler taraflar arasında gerçekleştirilmişti. Bugün 4. yani son toplantıda taraflar bir araya gelecek. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü çalışmalar yapılıyor. Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar son görüşmede neler yaşanacağına ve maaşların ne kadar olacağına odaklandı.
Herkesin geliri artacak! Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların maaşına artış müjdesi! 20 milyon çalışanın AGİ miktarı yükselecek. Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti 2022'de uygulanacak ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantıda rakamı belirleyecek.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını söyledi.
ASGARİ ÜCRETE YÜKSEK ZAM FORMÜLÜ
Milyonları ilgilendiren asgari ücrette dördüncü toplantı bugün yapılacak. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü çalışma yürütüldü. Vergiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışılırken; bugünkü toplantıda karar verilecek.
1.500 TL'LİK KATKI
Asgari ücrette vergi maliyetinin düşürülmesi için nasıl bir düzenleme yapılacak?
Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı.
Buna göre kümülatif vergi matrahı hesabında brüt asgari ücret dikkate alınacak. Uzmanlara göre, bu düzenleme gelir vergisinden kaynaklı bin 500 liralık katkı sağlayacak.