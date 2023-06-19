YAKITA ZAM yarın değil bu gece! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 20 Haziran 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara...

Güncel yakıt fiyatları gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Akaryakıta zam olacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Motorin fiyatlarına bu gece zam geliyor. 20 Haziran 2023 itibariyle litresi 24 TL'nin üzerinde satılacak. Peki Benzin , motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19-20 Haziran 2023 il il benzin ve mazot, LPG litre fiyat listesi...