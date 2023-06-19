YAKITA ZAM yarın değil bu gece! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 20 Haziran 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara...
Akaryakıta zam geldi mi, mazot, benzin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu sorusu sürücüler tarafından araştırılır oldu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ederken yeni zam haberi sonrası güncel fiyatlar merak edilmeye başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet edenler dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası mazot, benzin fiyatları da güncelleniyor. İşte Shell, BP, Opet, Aytemiz benzin, mazot, LPG 19-20 Haziran 2023 fiyat listesi...
19.06.2023 23:35 - Son Güncelleme: 19.06.2023 23:35
Güncel yakıt fiyatları gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Akaryakıta zam olacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Motorin fiyatlarına bu gece zam geliyor. 20 Haziran 2023 itibariyle litresi 24 TL'nin üzerinde satılacak. Peki Benzin , motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19-20 Haziran 2023 il il benzin ve mazot, LPG litre fiyat listesi...
AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Son dakika... Motorin fiyatlarına 20 Haziran 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam bekleniyor.