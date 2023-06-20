TOKİ'den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! Bankada, yastık altında 41 bin TL'si olanlar yaşadı!

TOKİ seçim sonrası ucuza konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Ev almak isteyenlere yeni müjde geldi! 3 ilde dev ilan açıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyata konut satışlarına yenilerini ekledi. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller de belli oldu. 1+1, 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Çorum'da 411.568,00 TL'lik 1+1 dairelerin başlangıç taksit fiyatı 2.057,84 TL olarak açıklandı. Bu daire için yüzde 10 peşinat yani 41.156,80 TL talep ediliyor. Vade sayısı ise 180! İşte il il yeni TOKİ ilanları...