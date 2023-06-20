TOKİ'den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! Bankada, yastık altında 41 bin TL'si olanlar yaşadı!
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli bir haber verdi. 3 ilde jet hızıyla gerçekleştirilen ucuz konut satışları başladı ve başvurular online olarak alınmaya başlandı. Haziran ayı boyunca da TOKİ konut satışları devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara, kura ile yüzlerce konut fırsatı sunuluyor. TOKİ tarafından sunulan bu avantajlı konutlar, 411.568,00 TL fiyat etiketiyle satılıyor ve peşinat olarak 41.156,80 TL talep ediliyor. Ev almak isteyenler, aylık 2.057,84 TL ödeyerek 180 ayda borçlarını tamamlayabilecekler.
TOKİ seçim sonrası ucuza konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Ev almak isteyenlere yeni müjde geldi! 3 ilde dev ilan açıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyata konut satışlarına yenilerini ekledi. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller de belli oldu. 1+1, 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Çorum'da 411.568,00 TL'lik 1+1 dairelerin başlangıç taksit fiyatı 2.057,84 TL olarak açıklandı. Bu daire için yüzde 10 peşinat yani 41.156,80 TL talep ediliyor. Vade sayısı ise 180! İşte il il yeni TOKİ ilanları...
TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞ İLANLARI!
19 Haziran 2023 itibariyle TOKİ güncel konut satışları şöyle;
Proje adı: BARTIN İLİ MERKEZ İLÇESİ, DALLICA KÖYÜ 424 ADET KONUT
Başvuru dönemi: 19.06.2023 - 23.06.2023
Kura tarihi: 07.07.2023
Proje adı: ÇORUM 2. BÖLGE 680 ADET KONUT
Başvuru dönemi: 03.07.2023 - 07.07.2023
Kura tarihi: 13.07.2023
Proje adı: RİZE MERKEZ HAYRAT MAHALLESİ 283 ADET KONUT, 14 ADET DÜKKAN
Başvuru dönemi: 03.07.2023 - 07.07.2023
THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Öte yandan Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz.