18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...
İŞKUR üzerinden eylül ayına ilişkin personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 90 kişilik personel alımları başladı. 27 farklı meslek grubu için müracaat meydana getirecek adaylarda 18 yaşını doldurmuş olmaları ve kamusal haklardan mahrum olmama şartı aranıyor. Öte taraftan alımlarda KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. İş arayan adaylar etken olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmınden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Eylül ayı İŞKUR 90 kişilik personel alımına ilişkin detaylar!
18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! Eylül ayına ilişkin personel alımları hız kesmeden ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 90 kişilik işçi alımları başladı. 27 farklı meslek grubu için başvuruda bulunacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olmaları şart. Kadrolara başvuracak adaylarda KPSS ve sınav şartı bulunmuyor.
90 KİŞİLİK KAMU PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.