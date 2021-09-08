Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

İŞKUR üzerinden eylül ayına ilişkin personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 90 kişilik personel alımları başladı. 27 farklı meslek grubu için müracaat meydana getirecek adaylarda 18 yaşını doldurmuş olmaları ve kamusal haklardan mahrum olmama şartı aranıyor. Öte taraftan alımlarda KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. İş arayan adaylar etken olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmınden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Eylül ayı İŞKUR 90 kişilik personel alımına ilişkin detaylar!

08.09.2021 18:20 - Son Güncelleme: 08.09.2021 18:20
18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR’dan sınavsız KPSS’siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! Eylül ayına ilişkin personel alımları hız kesmeden ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 90 kişilik işçi alımları başladı. 27 farklı meslek grubu için başvuruda bulunacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olmaları şart. Kadrolara başvuracak adaylarda KPSS ve sınav şartı bulunmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR’dan sınavsız KPSS’siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

90 KİŞİLİK KAMU PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR’dan sınavsız KPSS’siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR’dan sınavsız KPSS’siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! | İŞKUR’dan sınavsız KPSS’siz personel alımı yapılıyor! 27 meslek grubu...

HANGİ KADROLARA KAMU PERSONELİ ALIMI YAPILIYOR?

Sakarya Üniversitesi: 1 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, 1 İnşaat İşçisi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü: 2 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri),

SON DAKİKA