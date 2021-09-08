9 Eylül Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları! Resmen uçuş modunda! Roket gibi yerinden fırlayacak!

Bankaların kredi faiz oranları, binlerce kişi tarafından takip edilirken yeni kampanyalar duyurulmaktadır. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar çeşitli zaman aralıklarında en uygun teklifi sunarak duyuru yapıyor. Eylül ayında bazı bankaların faizleri değiştirdiği görülürken bazıları ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerini aynı sabit tuttu. Yapılan son açıklamalar sonrasında ev ve araba alacaklar en uygun teklifi öğrenerek ona göre bir tercih yapacak. Bu doğrultuda da merak edenler için taşıt ve konut kredi faiz oranlarını derledik. Ayrıca anlık nakit ihtiyacı olanlar için ihtiyaç kredisi faiz oranları yazımızda yer alıyor.