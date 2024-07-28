Altın bu kez öyle bir hareket edecek ki... Dünyaca ünlü banka tarih verdi!

JPMorgan altın ve gümüş fiyat tahminlerini güncelledi. Geçtiğimiz haftayı negatif bölgede kapatan ons altın, bu hafta kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Dünyaca ünlü banka ons altın için fiyat tahminlerini yukarı yönde revize etti ve 2024 yılında altının değer kazanmasını beklediğini belirtti. JPMorgan'ın analizine göre, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri değerli metallerin güvenli liman olarak tercih edilmesini destekleyecek.