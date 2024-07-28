Emeklilere indirim fırsatı: Hangi alanda imkan var? Listeye neler eklendi? Nasıl yararlanılacak?

1 Ülkemizde emeklilerin sayısı 16 milyona dayandı. 'Emekliler Yılı' kapsamında bir yandan gelirleri artıracak adımlar atılırken, diğer yandan da ulaşımdan iletişime, kültür sanattan turizme kadar pek çok alanda özel indirimler hayata geçirildi.

2 İş birlikleri her geçen gün artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da emeklilere yönelik bu yeni hizmetlerin duyurulması için "emekliler.gov.tr" internet sitesini erişime açtı. Emeklilere özel indirimler ve fırsatlar burada sıralanıyor. İşte bazıları: