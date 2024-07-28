Emeklilere indirim fırsatı: Hangi alanda imkan var? Listeye neler eklendi? Nasıl yararlanılacak?

Sayıları 16 milyona ulaşan emeklilere hemen her alanda özel indirim imkanı sunuluyor. Gıdadan giyime, ulaşımdan telefon ve internete, sinemadan turizme hemen her alanda indirim var. Yenileri de sırada...
Ülkemizde emeklilerin sayısı 16 milyona dayandı. 'Emekliler Yılı' kapsamında bir yandan gelirleri artıracak adımlar atılırken, diğer yandan da ulaşımdan iletişime, kültür sanattan turizme kadar pek çok alanda özel indirimler hayata geçirildi.
İş birlikleri her geçen gün artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da emeklilere yönelik bu yeni hizmetlerin duyurulması için "emekliler.gov.tr" internet sitesini erişime açtı. Emeklilere özel indirimler ve fırsatlar burada sıralanıyor. İşte bazıları:
SİNEMADA YÜZDE 40
- Emekliler ve hak sahibi yakınları kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli yararlanabiliyor.
- KYK yurtlarında bu yılın yaz döneminde 1 ay süresince emekliler ücretsiz konaklama yapabiliyor.
- Sinema biletlerinde yüzde 40 indirim uygulanıyor.
- Şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim imkanı var.
- Yıl sonuna kadar YHT, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirimli seyahat edilebiliyor.