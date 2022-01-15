Milyonların maaşlarına zam ve ek ödeme! Tarih belli oldu! Hesaba geçiyor! Zamlı emekli maaşları bugün yattı mı?
2022 yılı için memur ve memur emeklisinin maaşına yapılan %30,5'lik zam sonrasında zamlı maaşların ve ek ödemelerle emekli maaşının ne zaman ödeneceği merak edilmeye başladı. Memur emeklisinin maaşlarında yapılan yüzde 30,5 oranında zammın dışında en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL'ye çıkarıldı. Türkiye'deki milyonlarca emekli ise artan ihtiyaçları nedeniyle zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihleri araştırmaya başladı. Memur ve emekliler için 15 Ocak'ta yatırılması beklenen zamlı maaşların neden yatmadığı ise merak ediliyor. İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih.
15.01.2022 16:17
- Son Güncelleme: 15.01.2022 16:17
Ancak teklifin 8 maddesinin görüşüleceği toplantının 18 Ocak 2022 Salı gününe ertelenmesinin ardından 15 Ocak'ta zamlı maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet yetkilileri ise geçtiğimiz gün maaş bordrolarının dün kesildiğine dikkat çekti.
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