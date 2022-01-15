Milyonların maaşlarına zam ve ek ödeme! Tarih belli oldu! Hesaba geçiyor! Zamlı emekli maaşları bugün yattı mı?

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda fark ödemesi için yeniden düzenleme yapılacağı ifade ediliyor. 8 maddelik bölümünün görüşülmesi ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından memurlara ek ödemelerin önümüzdeki iki hafta içinde yeni düzenlemeye göre hesaplanarak yapılması hedeflendiği bildirildi.