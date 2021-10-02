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Haberler Ekonomi Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL'den 1.800 TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL'den 1.800 TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

Bankaların promosyon yarışı tam gaz sürüyor. Bu kapsamda Henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. Ayrıca emekli arkadaşını getirene de 250 liraya kadar ödeme verilebiliyor. Ayrıca ücretsiz tıbbi danışmanlık, 2 gün erken maaş gibi kolaylıklar da var.

02.10.2021 18:20 - Son Güncelleme: 02.10.2021 18:20
Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL’den 1.800 TL’ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL'den 1.800 TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL’den 1.800 TL’ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

AKBANK: Maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce hesaptan faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.

Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL’den 1.800 TL’ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL’den 1.800 TL’ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Faturada indirim, özel faizli kredi ve sigorta kolaylıkları sağlıyor.

Fırsat kapınızı çalacak! 500 TL’den 1.800 TL’ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var!

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her arkadaşı için 150 lira veriyor. Maaşı tek tuşla çekme, kredilerde özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor.

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