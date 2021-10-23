Yağının on binlerce lira değeri var! Kısa sürede emekli maaşını 5'e katladı! Bu çiçeği yetiştirmeye başlayınca hayatı tamamen değişti!

Sıfırdan başladığı işlerde başarılı olan girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu insanların başarı hikayeleri ise kendi işini kurmak isteyen diğer insanlara örnek oluyor. Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı tamamen değişti. 64 yaşındaki Fikret Aydemir, özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimi yapmaya başladı. Zambak yetiştirmeyi çocukluk yıllarından itibaren istediğini söyleyen Aydemir, "Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor." ifadelerini kullandı.