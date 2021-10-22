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Haberler Ekonomi BES'te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

BES'te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılan son düzenlemeyle 18 yaş altına da BES yolu açıldı. Anne ve babalar, artık çocukları için BES hesabı açarak tasarruf yapabiliyor, devlet de yüzde 25 katkı payıyla destek veriyor. Aylık 100 liradan başlayan birikimlerle büyük birikimlerin yolu açılıyor. BES'te çok farklı detaylar da ortaya çıkıyor. Normal şartlarda döviz ve altın alımında binde 2 Kambiyo Vergisi uygulanıyor. Ancak BES'te değerlendirilen tasarruflarla dövize ve altına dayalı fonların alımında bu vergi uygulanmıyor.

22.10.2021 11:32 - Son Güncelleme: 22.10.2021 11:32
BES’te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bunun için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Her yatırım aracını barındıran fonlar, bu fonları serbestçe belirleyebilme özgürlüğü, ödemeleri dondurma gibi seçenekler ve en önemlisi yüzde 25 devlet katkısı var. Son düzenlemeyle 18 yaş altına da BES yolu açıldı.

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BES’te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

7 MİLYON KİŞİ DAHİL
Gelinen noktada Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; sisteme dahil olanların sayısı 7 milyona, katılımcıların fon büyüklüğü ise 178 milyar liraya dayandı.

BES’te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

SABREDEN KAZANIYOR
Posta'da yer alan habere göre, BES'e yatan para damlaya damlaya adeta göl oluyor. İşin sırrı sabır! BES'te birikim ve getiriler katılımcının yaşına, seçmiş olduğu fonlara ve yapacağı katkı payı ödemelerine göre değişiyor.

BES’te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

Örneğin; bir katılımcının ortalama 25 yaşında işe başladığını düşünürsek ayda 300 lira ödeyerek 56 yaşına geldiğinde yıllık net yüzde 3 reel getiri ile yaklaşık 240 bin lira birikime sahip olabilir.

BES’te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

10 BİN 732 LİRASI DEVLETTEN
Devlet, yatırılan her tutarın yüzde 25'i kadar birikime katkı sağlıyor. Örneğin 300 lirada 75 lira katkı oluyor. Bir katılımcının yıl içinde yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. 2021'de devletin yapacağı katkı tutarının üst sınırı 10 bin 732 lira. Bu katkıyı alabilmek için yıl içinde toplam 42 bin 930 lira (ayda 3 bin 577 lira) yatırılması gerekiyor.

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