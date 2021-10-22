BES'te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılan son düzenlemeyle 18 yaş altına da BES yolu açıldı. Anne ve babalar, artık çocukları için BES hesabı açarak tasarruf yapabiliyor, devlet de yüzde 25 katkı payıyla destek veriyor. Aylık 100 liradan başlayan birikimlerle büyük birikimlerin yolu açılıyor. BES'te çok farklı detaylar da ortaya çıkıyor. Normal şartlarda döviz ve altın alımında binde 2 Kambiyo Vergisi uygulanıyor. Ancak BES'te değerlendirilen tasarruflarla dövize ve altına dayalı fonların alımında bu vergi uygulanmıyor.
22.10.2021 11:32
- Son Güncelleme: 22.10.2021 11:32
Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bunun için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Her yatırım aracını barındıran fonlar, bu fonları serbestçe belirleyebilme özgürlüğü, ödemeleri dondurma gibi seçenekler ve en önemlisi yüzde 25 devlet katkısı var. Son düzenlemeyle 18 yaş altına da BES yolu açıldı.
10 BİN 732 LİRASI DEVLETTEN
Devlet, yatırılan her tutarın yüzde 25'i kadar birikime katkı sağlıyor. Örneğin 300 lirada 75 lira katkı oluyor. Bir katılımcının yıl içinde yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. 2021'de devletin yapacağı katkı tutarının üst sınırı 10 bin 732 lira. Bu katkıyı alabilmek için yıl içinde toplam 42 bin 930 lira (ayda 3 bin 577 lira) yatırılması gerekiyor.