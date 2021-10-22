BES’te dikkat çeken altın ve döviz detayı! O ücret alınmıyor!

10 BİN 732 LİRASI DEVLETTEN

Devlet, yatırılan her tutarın yüzde 25'i kadar birikime katkı sağlıyor. Örneğin 300 lirada 75 lira katkı oluyor. Bir katılımcının yıl içinde yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. 2021'de devletin yapacağı katkı tutarının üst sınırı 10 bin 732 lira. Bu katkıyı alabilmek için yıl içinde toplam 42 bin 930 lira (ayda 3 bin 577 lira) yatırılması gerekiyor.