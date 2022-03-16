💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL'niz varsa...
Son zamanlarda kur korumalı TL mevduat sistemi ile vatandaşlarının ilgisinin arttığı günlük vadeli mevduat hesapları, TL birikimi amacıyla en yüksek kazancı elde etmek isteyenler doğrultusundan araştırılmaya devam ediyor. Kısa vakit evvel artan oranların son dönemde tekrardan aşağı yönlü harekete geçmesi ilgi çekmişti. Peki, 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte en yüksek faiz veren o bankalar
16.03.2022 12:00 - Son Güncelleme: 16.03.2022 12:01
Bankların vadeli mevduat hesaplarında birikimi olanlar sık sık değişen faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Sadece yüksek faiz oranları ile değil, aynı vakitte çoğu gülük bankacılık işleminin de avantajlı şekilde yapılmasını gerçekleştiren bankalar, kısa vadede birikimini katlamak isteyenlere faydalar sağlıyor.