💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL’niz varsa...

Yüzde 20'nin üstüne kadar çıkan mevduat faiz oranları yardımıyla kişilerin 32 günde en yüksek faiz getirisinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Hem de bankaların çoğu ayrıcalıklı vadeli hesap fırsatları da bu hesaplara ilgiyi artırmıştır.