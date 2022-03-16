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Haberler Ekonomi 💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL'niz varsa...

💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL'niz varsa...

Son zamanlarda kur korumalı TL mevduat sistemi ile vatandaşlarının ilgisinin arttığı günlük vadeli mevduat hesapları, TL birikimi amacıyla en yüksek kazancı elde etmek isteyenler doğrultusundan araştırılmaya devam ediyor. Kısa vakit evvel artan oranların son dönemde tekrardan aşağı yönlü harekete geçmesi ilgi çekmişti. Peki, 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte en yüksek faiz veren o bankalar

takvim.com.tr
16.03.2022 12:00 - Son Güncelleme: 16.03.2022 12:01
💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL’niz varsa...

Bankların vadeli mevduat hesaplarında birikimi olanlar sık sık değişen faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Sadece yüksek faiz oranları ile değil, aynı vakitte çoğu gülük bankacılık işleminin de avantajlı şekilde yapılmasını gerçekleştiren bankalar, kısa vadede birikimini katlamak isteyenlere faydalar sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL’niz varsa...

👉32 Günlük Bankaların Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?

Türk Lirası birikimini yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenler amacıyla 32 günlük vadeli mevduat hesapları bir kere daha güncellendi.

💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL’niz varsa...

Yüzde 20'nin üstüne kadar çıkan mevduat faiz oranları yardımıyla kişilerin 32 günde en yüksek faiz getirisinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Hem de bankaların çoğu ayrıcalıklı vadeli hesap fırsatları da bu hesaplara ilgiyi artırmıştır.

💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL’niz varsa...

👉En yüksek faiz veren bankaların faiz oranları ise şu şekildedir:

  • Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,50
  • Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,25
💸Bu hesaplarda parası olan hemen banka hesaplarını kontrol etsin! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL’niz varsa...
  • 👉Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %20,50
  • 👉Türkiye İş Bankası Vadeli TL Hesabı Faiz Oranı: %14,60
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